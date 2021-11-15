QR-коды нового образца: как получить на «Госуслугах» – переболевшим COVID-19, вакцинированным и имеющим медотводы

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Найти и скачать сертификаты о вакцинации от COVID-19 нового образца можно только на портале «Госуслуги». Сертификаты вакцинированных и переболевших содержат QR-коды для проверки. QR-коды ПЦР-тестов действительны всего 72 часа. Справка о медотводе является пропуском только вместе с отрицательным тестом ПЦР.

Обновление сертификатов об отсутствии COVID-19 или иммунитете к нему произошло на портале «Госуслуги» 8 ноября 2021 года. Новый сертификат содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки. Сертификаты, которые были сформированы до изменений, переоформятся в автоматическом режиме.

Чтобы найти свой обновлённый сертификат, зарегистрированному пользователю достаточно зайти в раздел «Здоровье» на портале «Госуслуги» и кликнуть на строчку «Сертификат COVID-19».

Документы с QR-кодом:

• сертификат вакцинированного от COVID-19;

• сертификат переболевшего COVID-19;

• результат ПЦР-теста.

Результат теста на антитела можно посмотреть на «Госуслугах», но он не позволяет получить QR-код, предупреждает портал «Госуслуги».

После полной вакцинации (второй укол для двухкомпонентной вакцины или один укол однокомпонентной. – Прим. ред.) электронный сертификат появится на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». Сертификат можно скачать не только на русском, но и на английском языке, и предъявлять там, где необходимо.

На практике сертификат приходит в личный кабинет «Госуслуг» в течение суток, но нормативный срок появления сертификата – не позже 3 календарных дней.

Сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании появляется, если диагноз COVID-19 подтверждён документально.

Это означает, что информация от медучреждения, где пациент вакцинировался или лечился, должна быть передана в систему «Госуслуг». Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждает портал «Госуслуги» и даёт инструкцию, как действовать, если сертификат не пришёл.

ПЦР-тест с QR-кодом поступает на «Госуслуги» только в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на «Госуслуги».

«Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесённом COVID-19.

Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код»,

– предупреждает портал «Госуслуги».

«Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код».

Срок действия QR-кодов: год после вакцинации, полгода после заболевания COVID-19, 72 часа после отрицательного теста ПЦР.

Справка о медотводе работает как пропуск только вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

«Для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, – наличие медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа», – сказано на сайте kremlin.ru в описании документов, которые могут заменить QR-код.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода.