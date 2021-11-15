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В мэрии назвали дату начала монтажа главной новогодней ёлки Новосибирска

Фото В мэрии назвали дату начала монтажа главной новогодней ёлки Новосибирска
Фото В мэрии назвали дату начала монтажа главной новогодней ёлки Новосибирска

Фото Густаво Зырянова

Монтаж главной новогодней ели в Новосибирске начнётся с 26 ноября. Об этом Сиб.фм сообщили в мэрии.

Устанавливать главную новогоднюю ель в Новосибирске в этом году начнут 26 ноября, сообщили Сиб.фм в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Она традиционно займёт своё место в Театральном сквере.

«В зависимости от текущих погодных условий предполагаемый срок окончания монтажа — 1 декабря 2021 года», — также пояснили в городской администрации в ответ на редакционный запрос.

В сравнении с 2020-м годом ёлку возле театра оперы и балета установят рано. Тогда в декабре её только начали монтировать, причём ближе к середине месяца — 12-го числа. Почему в преддверии 2022-го года сроки сдвинулись, редакции не объяснили.

В какую сумму обошлась городу новая главная ель, пока неизвестно. На предыдущую потратили около 5 млн рублей.

Напомним, ранее Сиб. фм писал, что на сайте госзакупок появился тендер на поставку подиума для уличной ели за 149 тыс. рублей, а также тендер на приобретение гирлянды за 278 тыс.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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