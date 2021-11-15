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В Новосибирске вузы не собираются вводить QR-коды для студентов

Фото В Новосибирске вузы не собираются вводить QR-коды для студентов
Фото В Новосибирске вузы не собираются вводить QR-коды для студентов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские университеты не планируют вводить систему посещения очных занятий по QR-кодам.

Университеты в Новосибирске не собираются вводить обязательные QR-коды для посещения очных занятий. Вакцинация студентов на данный момент так же остаётся добровольным решением.

9 ноября пресс-служба Минобрнауки заявила ТАСС, что «Вузы... могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений».

При этом четыре ведущих новосибирских вуза на 15 ноября заявили, что в настоящее время не будут вводить ограничительные меры.

«Индивидуальное отстранение студентов от освоения программы в очном формате по причине отсутствия вакцинации на данный момент не запланировано», —

ответили на запрос СМИ в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Похожим образом отреагировал и НГУЭУ. «Пока не поступало рекомендаций по обязательному введению QR-кодов для студентов», — проинформировала пресс-служба университета.

В СГУПС и НГТУ также заявили, что эпидемиологическая ситуация сейчас находится под контролем, и вводить дополнительные ограничения не требуется.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирский юрист разъяснила, что введение QR-кодов, а также увольнение за их отсутствие — полностью законны на федеральном уровне.

Напомним, недавно в заведениях общепита у новосибирцев стали просить распечатанные QR-коды — сертификаты вакцинации на «Госуслугах» у многих просто не работают.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

вузы
Новосибирская область
обучение
вакцинация
университеты
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