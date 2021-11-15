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общество

Жители Новосибирска жалуются на неработающие QR-коды в «Госуслугах»

Фото Жители Новосибирска жалуются на неработающие QR-коды в «Госуслугах»
Фото Жители Новосибирска жалуются на неработающие QR-коды в «Госуслугах»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске жители снова пожаловались на получение и работу QR-кодов о вакцинации на портале «Госуслуг».

Новосибирцы снова недовольны функционирование QR-кодов в приложении «Госуслуг». Люди утверждают, что проблема появилась при посещении заведений общественного питания.

Некоторые упомянули, что при загрузке QR-кода приложение сначала зависает, после чего следует «вылет» из профиля. Люди пытались войти в аккаунт заново, но приложение оповещало о том, что сервер временно недоступен.

В заведениях общепита такую проблему знают и подтверждают. В связи с этим руководства ресторанов и кафе просят посетителей предъявлять сертификаты о вакцинации в бумажном варианте, с распечатанным QR-кодом.

Как ранее писал Сиб.фм, вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов считает отсрочку введения QR-кодов при посещении объектов туризма в Кузбассе «средневековым» решением.

Напомним, недавно новосибирский юрист объяснила, почему введение QR-кодов и увольнение за их отсутствие полностью законны.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
общепит
коронавирус
Ковид
вакцинация
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