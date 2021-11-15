Жители Новосибирска жалуются на неработающие QR-коды в «Госуслугах»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске жители снова пожаловались на получение и работу QR-кодов о вакцинации на портале «Госуслуг».
Новосибирцы снова недовольны функционирование QR-кодов в приложении «Госуслуг». Люди утверждают, что проблема появилась при посещении заведений общественного питания.
Некоторые упомянули, что при загрузке QR-кода приложение сначала зависает, после чего следует «вылет» из профиля. Люди пытались войти в аккаунт заново, но приложение оповещало о том, что сервер временно недоступен.
В заведениях общепита такую проблему знают и подтверждают. В связи с этим руководства ресторанов и кафе просят посетителей предъявлять сертификаты о вакцинации в бумажном варианте, с распечатанным QR-кодом.
Как ранее писал Сиб.фм, вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов считает отсрочку введения QR-кодов при посещении объектов туризма в Кузбассе «средневековым» решением.
Напомним, недавно новосибирский юрист объяснила, почему введение QR-кодов и увольнение за их отсутствие полностью законны.
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