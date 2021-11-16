ХК «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» 3:2

Фото с сайта hcsibir.ru

ХК «Сибирь» обошёл нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 3:2. Победу принёс бросок Александра Шарова и 5 сейвов Харри Сятери в овертайме.

Хоккейная «Сибирь» 15 ноября провела очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке и в напряжённой борьбе вырвала победу у нижнекамского «Нефтехимика» в серии бросков. Игра завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Авторами шайб у «Снеговиков» стали Вадим Кудако, Евгений Чесалин и Александр Шаров — именно он отличился в серии бросков. Помогли команде обеспечить победу и 5 сейвов Харри Сятери.

Статистика матча такова: броски — 41-54; броски в створ — 18-30; голы — 2-2; вбрасывания — 25-24; блокированные броски — 15-10; силовые приёмы — 17-30; штрафы — 4-4.

Сейчас у «Сибири» 29 очков и 6-е место в турнирной таблице. Следующая игра у команды пройдёт 17 ноября, соперником станет челябинский «Трактор».

Напомним, что до встречи с «Нефтехимиком» новосибирская команда триумфально обыграла московский «Спартак». Матч завершился со счётом 3:0.