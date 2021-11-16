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Кафе и бары в Новосибирске начали обслуживать гостей без QR-кодов

Фото Кафе и бары в Новосибирске начали обслуживать гостей без QR-кодов
Фото Кафе и бары в Новосибирске начали обслуживать гостей без QR-кодов

Фото Густаво Зырянова

Некоторые точки общепита в Новосибирске обслуживают посетителей без QR-кодов. Это помогает выгодно выделиться на общем фоне и не растерять гостей.

С 12 ноября QR-коды в Новосибирске начали спрашивать в заведениях общепита, после этого посещаемость многих кафе, баров и ресторанов сильно снизилась. Предприниматели начали искать способы спасти бизнес.

В какао-баре Mr.Konfetkin решили попробовать привлечь гостей обещанием обслужить всех желающих без QR-кода.

«К нам можно без QR-кода, — говорится в Instagram-аккаунте заведения. — Рады сообщить, что мы продолжаем работать в прежнем режиме. Вы можете приходить за любимыми какао и сладостями, как и раньше. Никаких дополнительных документов мы требовать не будем. Единственным изменением станет отсутствие стульев за барной стойкой. Как говорится, «стоя больше влезет».

Некоторые другие заведения приняли решение торговать исключительно навынос, а чтобы у посетителей не было соблазна присесть, из залов убрали столы и стулья. Так поступили, например, в «Кузине» и «Академии кофе».

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что посещаемость новосибирских ресторанов после введения QR-кодов упала на 70-80 %. Также с появлением нового ограничения стало меньше желающих ходить в спортзалы. Представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Новосибирской области рассказала, что ежедневная выручка фитнес-центров снизилась на 40 %.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

кафе
общепит
Новосибирск
ограничения
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