Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года

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Часть россиян получит средства от региональных отделений соцзащиты после 15 января.

Российские семьи получат выплату в размере 10 000 рублей от соцзащиты в ближайшие дни. Кому придут деньги, рассказали СМИ.

Россияне получат выплату от соцзащиты после перерасчета. Деньги придут семьям, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Выплаты назначают таким семьям при условии, что их доход не дотягивает до минимального уровня.

Выплаты за январь получателям пособий поступили еще в конце декабря или сразу после праздников. Однако многим пришли деньги в старом размере, без учета индексации. Так как с января 2022 года увеличился размер детского регионального прожиточного минимума, вслед за ним увеличился и размер пособий, зависящих от данного показателя.

Россиянам, которые получили деньги за январь в старом размере, произвели перерасчет выплат. В ближайшие дни деньги поступят на счета получателей пособий. Размер такой выплаты в среднем по стране составляет 10 000 рублей, сообщает Primpress.