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Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года

Фото Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
Фото Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года

Pixabay.com

Часть россиян получит средства от региональных отделений соцзащиты после 15 января.

Российские семьи получат выплату в размере 10 000 рублей от соцзащиты в ближайшие дни. Кому придут деньги, рассказали СМИ.

Россияне получат выплату от соцзащиты после перерасчета. Деньги придут семьям, в которых растут дети от 3 до 7 лет. Выплаты назначают таким семьям при условии, что их доход не дотягивает до минимального уровня.

Выплаты за январь получателям пособий поступили еще в конце декабря или сразу после праздников. Однако многим пришли деньги в старом размере, без учета индексации. Так как с января 2022 года увеличился размер детского регионального прожиточного минимума, вслед за ним увеличился и размер пособий, зависящих от данного показателя.

Россиянам, которые получили деньги за январь в старом размере, произвели перерасчет выплат. В ближайшие дни деньги поступят на счета получателей пособий. Размер такой выплаты в среднем по стране составляет 10 000 рублей, сообщает Primpress.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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