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В Госдуме отреагировали на предложение сделать вакцинацию платной

Фото В Госдуме отреагировали на предложение сделать вакцинацию платной
Фото В Госдуме отреагировали на предложение сделать вакцинацию платной

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил сделать вакцинацию от COVID платной. В Госдуме идею не поддержали.

Глава комитета Госдумы по информационной политики Александр Хинштейн прокомментировал предложение сделать вакцинацию от коронавируса платной. Об этом сообщили СМИ.

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что вакцинация от коронавируса в России может стать платной. В ответ на это заявление Александр Хинштейн опроверг информацию о планах сделать вакцинацию платной. По словам Хинштейна, это было «личное, непонятно на чем основанное суждение депутата Иванова».

Кроме того, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что никаких планов по введению платы за прививки от ковида в России нет. Наоборот, идет работа по повышению доступности вакцинации для россиян, пишет «ФедералПресс».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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