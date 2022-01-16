89-летний мужчина и ещё 11 пациентов скончались от COVID-19 за сутки в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, на 16 января в регионе зафиксировано 237 случаев новых заражений, а также 12 смертей.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары региона госпитализировали 2 429 пациентов, включая 25 детей.

В реанимации на данный момент находятся 278 человек, из которых 41 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 16 января в Новосибирской области умерли ещё 12 пациентов. Один из них — мужчина в возрасте 89 лет. Все остальные — женщины, самой младшей из которых был 51 год, в то время как старшей — 88 лет.

Всего на 16 января в регионе зарегистрировали 98 882 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 237 — за прошедшие сутки.

На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 4 436 человек.

На утро 16 января полностью выздоровели 69 815 пациентов, из них 340 человек — за последние сутки.

За сутки было зарегистрировано 2 907 обращений с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 3 415 801 тестов на коронавирус.

Как ранее писал Сиб.фм, учёные Новосибирска разработали тест-систему для выявления «омикрона» — нового штамма коронавируса, заражение которым зафиксировали и в Сибири.