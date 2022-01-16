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Появилось видео с места смертельной аварии с пассажирским автобусом №18 в Новосибирске

Фото Появилось видео с места смертельной аварии с пассажирским автобусом №18 в Новосибирске
Фото Появилось видео с места смертельной аварии с пассажирским автобусом №18 в Новосибирске

Фото и видео предоставлено ГИБДД Новосибирской области

В ДТП скончался водитель Honda CR-V, а несколько пассажиров автобуса №18 доставлены в больницу.

16 января на улице Выборная в Октябрьском районе столкнулись автобус маршрута №18 и легковой автомобиль Honda CR-V. Как ранее сообщал Сиб.фм, машиной управлял водитель 1990 года рождения, в то время как за рулём автобуса находился водитель 1993 года рождения.

Известно, что Honda и автобус двигались навстречу друг другу.

После столкновения водитель автомобиля скончался на месте от получения травм, несовместимых с жизнью. Также двое пассажиров автобуса — женщины 1987 и 1982 гг. — были доставлены в больницу.

ГИБДД Новосибирской области зафиксировало последствия смертельной аварии на видео.

Напомним, 15 января в Советском районе произошла ещё одна смертельная авария: Jeep, в котором ехала семья, налетел на снежный вал и перевернулся. Чтобы достать тело водителя, спасателям понадобилось разрезать крышу машины.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
водитель погиб
авария, дтп
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