Аварийную цистерну после утечки опасного вещества перевезли на станцию Клещиха в Новосибирске

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В Новосибирске полностью ликвидировали последствия утечки безводного газа из железнодорожной цистерны.

В Новосибирске перевезли цистерну, из которой произошла утечка химического вещества. Капельную течь безводного газа обнаружили 12 января в Первомайском районе, службам потребовалось два дня на ликвидацию последствий. Накануне пустую цистерну в составе с другими увезли на станцию Клещиха.

«Было установлено взаимодействие со всеми заинтересованными органами реагирования. 14 января произведены работы по перекачке химического вещества из аварийной ёмкости в порожнюю. Железнодорожная цистерна направлена в конечный пункт назначения, на сегодняшний день она находится на станции Клещиха», – отметил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов на заседании 17 января.

Он также рассказал, что во время устранения последствий было развёрнуто три поста радиационно-химического наблюдения. В воздухе не было зафиксировано превышение показателей ПДК.

Напомним, в минувшие выходные в Новосибирске произошёл взрыв цистерны с газом на мобильной АЗС. По мнению мэра Анатолия Локтя, ситуация выявила системную проблему города. В связи с этим он предложил провести внеплановые проверки самовольных заправочных станций.