Красивые открытки на Крещение-2022: самые душевные поздравления в стихах и прозе

Фото minutkapozitiva.ru и fresh-cards.ru
19 января 2022 года православные христиане отмечают великий праздник Крещения Господня. В такой день очень важно не только окунуться в прорубь, но и поделиться радостью с близкими и поздравить их. Скачать бесплатно красивые открытки для WhatsApp и тёплые поздравления с Крещением и Крещенским сочельником предлагает Сиб.фм.
Поздравляем вас с Крещением!
Пусть морозы не пугают.
В небесах святым знамением
Звёзды прорубь освящают.
Пожелаем доброй жизни,
Праведным путём идти.
Все грехи пускай исчезнут
В полночь от святой воды.
Вас с Крещением поздравляем!
Радость, счастье в дом придёт.
Подвиг силой наполняет,
Чтобы не болеть весь год.
Пусть не подведёт здоровье,
Будет радость на душе.
На Крещение Господне
Искупнись в святой воде.
Исцелит от всех болезней,
От грехов освободит.
Просто наслаждайся жизнью,
Пусть Господь тебя хранит.
Поздравляю вас со Святым Богоявлением! Пусть этот праздник подарит вам настоящее чудо, укрепит веру в душе, наполнит сердце светлой радостью. Пусть ваша жизнь превратится в восхитительную сказку с добрыми героями и верой в прекрасное будущее.
Будет мир и благодать
В ночь святую на Крещение.
Все грехи будем смывать,
Чтоб пришло благословенье.
Радости, добра, любви,
Вера в Бога вдохновляет,
Сила ледяной воды
Душу светом наполняет.
На крещенский вечерок
В проруби вода – святая,
И идёт в народе толк,
Что всю нечисть изгоняет.
Пусть здоровье принесёт
Вам святое омовение.
Божью благодать даёт,
Счастье, радость, вдохновение.
Спешу поздравить с Крещением Господним! Пускай в этот день вода смоет все несчастья и напасти. Господь сохранит и поможет во всех начинаниях.
От невзгод и от грехов освободит
На Крещение вода святая.
Тело от болезни исцелит
И наполнит радостью до края.
Доброй будет каждая душа,
Сердце озарится ярким светом.
Чтобы лёгкою была судьба
Божьим надо следовать заветам.
Поздравляю с Крещением Господним! Все вам благ! Милости и благодати Божьей!
Напомним, как правильно освятить воду на Крещение в домашних условиях и график раздачи святой воды 18 и 19 января 2022 года в главных храмах Новосибирска.
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