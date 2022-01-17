Красивые открытки на Крещение-2022: самые душевные поздравления в стихах и прозе

Фото minutkapozitiva.ru и fresh-cards.ru

19 января 2022 года православные христиане отмечают великий праздник Крещения Господня. В такой день очень важно не только окунуться в прорубь, но и поделиться радостью с близкими и поздравить их. Скачать бесплатно красивые открытки для WhatsApp и тёплые поздравления с Крещением и Крещенским сочельником предлагает Сиб.фм.

Поздравляем вас с Крещением!

Пусть морозы не пугают.

В небесах святым знамением

Звёзды прорубь освящают.

Пожелаем доброй жизни,

Праведным путём идти.

Все грехи пускай исчезнут

В полночь от святой воды.





Вас с Крещением поздравляем!

Радость, счастье в дом придёт.

Подвиг силой наполняет,

Чтобы не болеть весь год.

Пусть не подведёт здоровье,

Будет радость на душе.

На Крещение Господне

Искупнись в святой воде.

Исцелит от всех болезней,

От грехов освободит.

Просто наслаждайся жизнью,

Пусть Господь тебя хранит.





Поздравляю вас со Святым Богоявлением! Пусть этот праздник подарит вам настоящее чудо, укрепит веру в душе, наполнит сердце светлой радостью. Пусть ваша жизнь превратится в восхитительную сказку с добрыми героями и верой в прекрасное будущее.

Будет мир и благодать

В ночь святую на Крещение.

Все грехи будем смывать,

Чтоб пришло благословенье.

Радости, добра, любви,

Вера в Бога вдохновляет,

Сила ледяной воды

Душу светом наполняет.





На крещенский вечерок

В проруби вода – святая,

И идёт в народе толк,

Что всю нечисть изгоняет.

Пусть здоровье принесёт

Вам святое омовение.

Божью благодать даёт,

Счастье, радость, вдохновение.





Спешу поздравить с Крещением Господним! Пускай в этот день вода смоет все несчастья и напасти. Господь сохранит и поможет во всех начинаниях.





От невзгод и от грехов освободит

На Крещение вода святая.

Тело от болезни исцелит

И наполнит радостью до края.

Доброй будет каждая душа,

Сердце озарится ярким светом.

Чтобы лёгкою была судьба

Божьим надо следовать заветам.





Поздравляю с Крещением Господним! Все вам благ! Милости и благодати Божьей!





Напомним, как правильно освятить воду на Крещение в домашних условиях и график раздачи святой воды 18 и 19 января 2022 года в главных храмах Новосибирска.