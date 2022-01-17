Крещенская прорубь 2022: как подготовиться к погружению в купель – правила для новичков

Фото Марины Дорофеевой

Медики советуют заранее готовиться к купанию в проруби на Крещение-2022. Лучше систематически закалять свой организм. Как минимум – не меньше недели перед купанием. Как правильно окунуться в ледяную купель, соблюдая религиозный обряд, и не навредить своему здоровью – в материале Сиб.фм.

Организм нужно готовить к обряду хотя бы за неделю.

«Можно каждый день выходить на балкон или во двор без тёплой одежды на несколько минут, обливаться холодной водой и принимать контрастный душ», – рекомендует врач Андрей Тяжельников. Прежде чем купаться в ледяной воде без опыта закаливания, необходимо измерить артериальное давление.

Медики предупреждают, что не стоит участвовать в крещенских купаниях «за компанию». При этом даже здоровым людям врачи не рекомендуют отправляться в одиночку на купание в проруби. А лучше всего закалять организм систематически. Антистрессовые «гормоны счастья» – эндорфины – вызывают реакцию радости, поэтому при выходе из проруби человек чувствует себя бодрым. Но выброс этих веществ обманчив, он может не дать почувствовать переохлаждение.

У проруби раздеваться нужно постепенно, сначала снять верхнюю одежду, обувь, затем раздеться по пояс. Немного постоять на снегу босиком, чтобы ноги привыкли к холоду. Разогреть мышцы: подвигать руками, ногами, поприседать, можно даже пробежаться на месте. И только после этого заходить в воду.

Окунаться в купель принято троекратно, со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», осеняя себя крестным знамением. Но процесс окунания в ледяную воду не должен длиться дольше 20 секунд.

Обязательно надо иметь с собой большое махровое полотенце, чтобы после купания быстро и энергично растереться. Также нужна сухая сменная одежда, которую надо быстро надеть, шапка, горячий чай в термосе.

Людям с гипертонией, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями нельзя купаться в проруби на Крещение, опасно также беременным женщинам и аллергикам.

РПЦ предупреждает, что обряд купания в проруби необязателен для верующих.

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов.

Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество»,

– считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске.

Напомним, почему медики запрещают окунаться в прорубь переболевшим COVID-19, а прививка от коронавируса не является противопоказанием, если после неё прошло не меньше недели.