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Резкое похолодание вызвало пробки 8 баллов в Новосибирске

Фото Резкое похолодание вызвало пробки 8 баллов в Новосибирске
Фото Резкое похолодание вызвало пробки 8 баллов в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот из сервиса 2ГИС

Вечернее понижение температуры спровоцировало 8-балльные пробки на дорогах Новосибирска.

Вечером 17 января движение на множестве автодорог города оказалось ощутимо затруднённым. В сервисе 2ГИС пробки оценивались в 8 баллов из возможных 10.

Большое количество магистралей на карте окрашены красным и жёлтым цветом, имеются и полосы, выделенные бордовым. Самым загруженным оказался правый берег Новосибирска, а особенно — центр города.

Фото Резкое похолодание вызвало пробки 8 баллов в Новосибирске 2

Сильная загруженность прослеживается на дорогах по линии метро. Особенно затруднённым можно считать движение около станций «Площадь Ленина» и «Октябрьская».

Зелёными линиями выделены дороги, отдалённые от центральной площади. Также на карте можно заметить несколько крупных очагов аварий — они произошли на наиболее перегруженных полосах движения.

Предполагается, что подобная ситуация на новосибирских дорогах связана с резким перепадом температуры — из-за изменения больше чем на десять градусов на магистралях города образовалась гололедица.

Как ранее писал Сиб.фм, 17 января пробки в 8 баллов зафиксировали не только в вечернее время, но и утром. Сложнее всего пришлось водителям, проезжающим в районе станции метро «Речной вокзал».

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
дороги
похолодание
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