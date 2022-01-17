В Новосибирске 50 домов останутся без тепла из-за ремонта теплотрассы

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В понедельник, 17 января, 47 жилых домов, пять детских образовательных учреждений и одно медицинское отключат от тепла из-за дефекта на трубопроводе на Комсомольской, предупредили в СГК.

17 января рабочие начнут устранять дефект на магистральном трубопроводе по улице Комсомольской в Новосибирске. В связи с этим 47 многоквартирных жилых домов, а также пять детских образовательных учреждений и одно медицинское временно будут отключены от теплоснабжения, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Работы начнутся в 10:00 17 января и завершатся к 02:00 18 января», — говорится в публикации в Telegram-канале СГК.

Отмечается, что важно успеть устранить дефект до предстоящего похолодания.

Напомним, после оттепели синоптики прогнозируют в Новосибирске понижение температуры до -22.