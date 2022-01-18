Святую воду будут раздавать в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска на Крещение

Фото М. Пучкова

18 и 19 января в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске можно будет получить святую воду.

В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска по случаю Крещения совершат водоосвящение. В первый раз оно состоится накануне праздника, 18 января, во второй — непосредственно в день праздника, 19-го.

После освящения желающие смогут забрать воду из собора. Во вторник раздача будет осуществляться с 11:00 до 19:00, в среду — с 07:00 до 20:00.

Посетить собор также приглашают для участия в праздничных богослужениях.

Напомним, священник Арсений Семёнов ранее рассказывал о том, как правильно пить святую воду и в чём секрет её силы. А Сиб.фм писал, как можно освятить воду в домашних условиях.