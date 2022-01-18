«У тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей»: сибирячка рассказала, как отец-прокурор принял её ВИЧ-статус

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Жительница Иркутска рассказала, как её отец отреагировал на заражение ВИЧ-инфекцией в 18 лет.

Мария Петрова заразилась ВИЧ-инфекцией от своего первого полового партнёра в 2005 году, почти сразу после совершеннолетия. Мужчина, который был значительно старше девушки, знал о своём диагнозе с 2002 года, но молчал о положительном статусе — не верил в существование ВИЧ.

После заражения испортились отношения девушки не только с жителями её родного города на берегу Байкала, но и с семьёй. Марию поддержала только мама, а отец исчез из жизни девушки до 2016 года.

«Он считал, что я стала позором для всех родных», —

объяснила она.

Они помирились только после смерти мамы Марии. «Тогда лёд немножко тронулся. Он приехал на похороны, помог мне с ними», — рассказала девушка. «В 2016-м мы начали понемногу общаться, а потом я дала интервью на местном радио: мою фамилию не называли, но он узнал меня по голосу. Тогда у меня ещё была дикая обида на тех, кто оттолкнул меня из-за ВИЧ-инфекции, и я всё это рассказала, не особо выбирая выражения. На следующий день вышла ещё одна программа, в которой я объясняла важность проверки ВИЧ-статуса, и её он тоже видел».

После этого отец попросил Марию приехать. В эту встречу он попросил у девушки прощения.

«Тогда он сказал мне: «Наконец-то я понял, что у тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей». Он стал мной гордиться!» —

рассказала девушка.

С 2010 года она принимает АРВТ-терапию, а с 2016-го активно занимается работой в сфере защиты прав ВИЧ-инфицированных. Волонтёрство и просветительская деятельность — также значительная часть её жизни.

О том, как Мария живёт сейчас, она рассказала в разговоре с Сиб.фм.

Напомним, также девушка пояснила, почему второе заражение коронавирусной инфекцией перенесла ощутимо легче первого и как COVID-19 перенесли её знакомые с положительным ВИЧ-статусом.