Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«У тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей»: сибирячка рассказала, как отец-прокурор принял её ВИЧ-статус

Фото «У тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей»: сибирячка рассказала, как отец-прокурор принял её ВИЧ-статус
Фото «У тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей»: сибирячка рассказала, как отец-прокурор принял её ВИЧ-статус

Фото с сайта pixabay.com

Жительница Иркутска рассказала, как её отец отреагировал на заражение ВИЧ-инфекцией в 18 лет.

Мария Петрова заразилась ВИЧ-инфекцией от своего первого полового партнёра в 2005 году, почти сразу после совершеннолетия. Мужчина, который был значительно старше девушки, знал о своём диагнозе с 2002 года, но молчал о положительном статусе — не верил в существование ВИЧ.

После заражения испортились отношения девушки не только с жителями её родного города на берегу Байкала, но и с семьёй. Марию поддержала только мама, а отец исчез из жизни девушки до 2016 года.

«Он считал, что я стала позором для всех родных», —

объяснила она.

Они помирились только после смерти мамы Марии. «Тогда лёд немножко тронулся. Он приехал на похороны, помог мне с ними», — рассказала девушка. «В 2016-м мы начали понемногу общаться, а потом я дала интервью на местном радио: мою фамилию не называли, но он узнал меня по голосу. Тогда у меня ещё была дикая обида на тех, кто оттолкнул меня из-за ВИЧ-инфекции, и я всё это рассказала, не особо выбирая выражения. На следующий день вышла ещё одна программа, в которой я объясняла важность проверки ВИЧ-статуса, и её он тоже видел».

После этого отец попросил Марию приехать. В эту встречу он попросил у девушки прощения.

«Тогда он сказал мне: «Наконец-то я понял, что у тебя, доча, яйца покрепче, чем у любого из моих сыновей». Он стал мной гордиться!» —

рассказала девушка.

С 2010 года она принимает АРВТ-терапию, а с 2016-го активно занимается работой в сфере защиты прав ВИЧ-инфицированных. Волонтёрство и просветительская деятельность — также значительная часть её жизни.

О том, как Мария живёт сейчас, она рассказала в разговоре с Сиб.фм.

Напомним, также девушка пояснила, почему второе заражение коронавирусной инфекцией перенесла ощутимо легче первого и как COVID-19 перенесли её знакомые с положительным ВИЧ-статусом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Апуник
журналист

0

Теги

здоровье
ВИЧ
Новосибирская область
Иркутская область
спид
семья
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19074
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12390
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11251
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
10919
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10250
Россияне получат по 16 000 рублей от соцзащиты 14 января 2022 года
10112
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6585
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов