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Бессрочный медотвод от вакцинации: при каких заболеваниях противопоказана прививка от COVID-19 – новый приказ Минздрава

Фото Бессрочный медотвод от вакцинации: при каких заболеваниях противопоказана прививка от COVID-19 – новый приказ Минздрава
Фото Бессрочный медотвод от вакцинации: при каких заболеваниях противопоказана прививка от COVID-19 – новый приказ Минздрава

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Список противопоказаний к вакцинации от коронавируса изменён приказом Минздрава РФ от 13 января 2022 года. Документ чётко разделяет бессрочные показания от противопоказаний, которые устанавливаются на определённый срок. В число причин медотвода для прививки большинством российских вакцин вернули беременность.

Новые официальные изменения внесены в перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 13 января 2022 года.

Бессрочный медотвод от прививки дают следующие противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;

- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

- тяжёлые поствакцинальные осложнения: анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40° C, гиперемия или отёк в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины (в случае многокомпонентных вакцин).

Фото Бессрочный медотвод от вакцинации: при каких заболеваниях противопоказана прививка от COVID-19 – новый приказ Минздрава 2

Временными противопоказаниями по-прежнему остаются инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения. Пока состояние человека не нормализуется.

Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказаниями почти для всех для вакцин: «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат для приготовления раствора). Не противопоказана беременным лишь одна вакцина – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ранее для прививок беременным использовали и вакцину «Спутник Лайт».

Фото Бессрочный медотвод от вакцинации: при каких заболеваниях противопоказана прививка от COVID-19 – новый приказ Минздрава 3

Также существуют противопоказания к прививке отдельными вакцинами. Например, онкология является медотводом для вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Напомним, что с 1 февраля 2022 года справки о медотводе от прививки против COVID-19 будут содержать QR-код в сертификате, сформированном на сайте «Госуслуги». По результатам теста на антитела к коронавирусу QR-коды по-прежнему не выдают.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

прививки
коронавирус
вакцинация
противопоказания
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