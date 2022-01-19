Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В Государственную думу был внесён законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) будет полностью компенсирована оплата коммунальных платежей.

Депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли в Госдума законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) будет предусмотрена полная компенсация оплаты коммунальных платежей Об этом написал Ярослав Нилов в своем личном Telegram-канале.

«Инициатива отдает дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше", — подчеркнул парламентарий.

Если законопроект примут, то будут внесены изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах". На сегодняшний день ветеранам и инвалидам ВОВ компенсируется 50% расходов на оплату ЖКХ и взноса на капремонт.

Ранее, Сиб.фм писал о том, пенсии вырастут на 8,6 % с января 2022 года: кто из российских пенсионеров начнёт получать от 18 984 рублей. Российских пенсионеров обрадовали масштабной индексацией, а также пожилым гражданам готовят семь солидных выплат в 2022 году.