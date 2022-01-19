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общество

Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей

Фото Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей
Фото Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей

Фото: pixabay.com, Сиб.фм

В Государственную думу был внесён законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) будет полностью компенсирована оплата коммунальных платежей.

Депутаты Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко и Сергей Леонов внесли в Госдума законопроект, согласно которому с 1 июля 2022 года для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) будет предусмотрена полная компенсация оплаты коммунальных платежей Об этом написал Ярослав Нилов в своем личном Telegram-канале.

Фото Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей 2

«Инициатива отдает дань глубокого уважения инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остается с нами все меньше", — подчеркнул парламентарий.

Фото Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей 3

Если законопроект примут, то будут внесены изменения в статьи 14 и 15 федерального закона "О ветеранах". На сегодняшний день ветеранам и инвалидам ВОВ компенсируется 50% расходов на оплату ЖКХ и взноса на капремонт.

Фото Часть российских пенсионеров могут освободить от коммунальных платежей 4

Ранее, Сиб.фм писал о том, пенсии вырастут на 8,6 % с января 2022 года: кто из российских пенсионеров начнёт получать от 18 984 рублей. Российских пенсионеров обрадовали масштабной индексацией, а также пожилым гражданам готовят семь солидных выплат в 2022 году.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

ветераны
Новосибирская область
пенсионеры
деньги
компенсация
коммунальные платежи
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