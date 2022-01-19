Новосибирский вирусолог Нетёсов отреагировал на новый приказ Минздрава о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов прокомментировал перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса от Минздрава РФ.

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень противопоказаний для вакцинации против COVID-19. Среди пунктов указана беременность, опухоли, а при аллергии на прививку пациент получает «бессрочный» медотвод. Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил Сиб.фм, почему отказ от прививки может быть более опасным, чем вакцинация.

«Приказ Минздрава – это теперь безоговорочный документ, но я его не понимаю и понять не могу. Для людей с дефицитом иммунитета на самом деле будет опаснее не делать прививку, потому что они будут тяжелее переносить вирус. Ещё в документе сказано, что людей с аллергией на компоненты вакцины прививать нельзя. Но как можно узнать об аллергии на препарат, если его не ставить? Я сильно удивился, когда читал этот перечень», – отметил эксперт.

Сергей Нетёсов напомнил, что раньше люди с различными противопоказаниями могли проконсультироваться с врачом и сделать прививку, чтобы не подвергать себя большей опасности. По мнению вирусолога, это было правильно.

Отметим, ранее Сиб.фм опубликовал полный текст документа с перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса.

Напомним, ранее вирусолог Сергей Нетёсов также спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 из-за «омикрон»-штамма.