Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Новосибирский вирусолог Нетёсов отреагировал на новый приказ Минздрава о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов отреагировал на новый приказ Минздрава о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19
Фото Новосибирский вирусолог Нетёсов отреагировал на новый приказ Минздрава о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов прокомментировал перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса от Минздрава РФ.

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень противопоказаний для вакцинации против COVID-19. Среди пунктов указана беременность, опухоли, а при аллергии на прививку пациент получает «бессрочный» медотвод. Новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил Сиб.фм, почему отказ от прививки может быть более опасным, чем вакцинация.

«Приказ Минздрава – это теперь безоговорочный документ, но я его не понимаю и понять не могу. Для людей с дефицитом иммунитета на самом деле будет опаснее не делать прививку, потому что они будут тяжелее переносить вирус. Ещё в документе сказано, что людей с аллергией на компоненты вакцины прививать нельзя. Но как можно узнать об аллергии на препарат, если его не ставить? Я сильно удивился, когда читал этот перечень», – отметил эксперт.

Сергей Нетёсов напомнил, что раньше люди с различными противопоказаниями могли проконсультироваться с врачом и сделать прививку, чтобы не подвергать себя большей опасности. По мнению вирусолога, это было правильно.

Отметим, ранее Сиб.фм опубликовал полный текст документа с перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса.

Напомним, ранее вирусолог Сергей Нетёсов также спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 из-за «омикрон»-штамма.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

19411
Бердчанин может оказаться в СИЗО из-за похищенной туалетной воды
12747
Кто из россиян получит по 10 000 рублей от соцзащиты 15 января 2022 года
11599
Новосибирец из ревности поджёг дом с бывшей женой и попал под уголовное дело
11258
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10531
Россияне получат по 6 600 рублей от соцзащиты 17 января 2022 года
6830
«Хогвартс-Экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск с 15 января
6678
В Новосибирск 22 января придёт похолодание до -22 градусов