Новосибирский врач Поздняков назвал признаки «омикрон»-штамма

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Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал о главных отличиях нового штамма коронавируса.

В Новосибирской области пока не обнаружили случаев заражения «омикроном», хотя врачи уже готовятся к встрече с ним. Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков назвал главные симптомы и отличия нового штамма COVID-19.

«Чаще всего – катаральные явления: ринит разной степени выраженности, боли в горле, кашель, в массе нечастый, субфебрильная лихорадка (до 38 градусов). Утомляемость и слабость различной степени выраженности, выраженная потливость, миалгии – мышечные боли, боли в пояснице, явления конъюнктивита», – рассказал медик «АиФ-Новосибирск».

При этом врач отмечает, что у детей при «омикроне» другие симптомы. Для них заболевание сопровождается рвотой, болями в животе, диарейным синдромом. В 15-20 % случаях у несовершеннолетних пациентов может появиться сыпь, реже – потеря обоняния. Также гораздо меньше у больших стали появляться такие симптомы как одышка, высокая температура и лихорадка.

Отметим, что недавно американские учёные смогли обнаружить ген, из-за которого при коронавирусе у людей возникают проблемы с обонянием.

Напомним, ранее вирусолог Сергей Нетёсов спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирске с приходом «омикрон»-штамма.