В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться

Сиб.фм
В Новосибирске выстроились очереди желающих окунуться в ледяную купель.
В Новосибирске начались крещенские купания. Новосибирцы выстроились в длинные очереди к купелям.
Весь православный мир сегодня, 19 января, отмечает праздник Богоявления – Крещения Господня. По традиции в этот день сибиряки отправляются к купелям, чтобы окунуться в холодную воду.
Сиб.фм ведёт прямую трансляцию околоцерковного обряда. Очередь из верующих, готовых окунуться в ледяную купель, не иссякает. На подъезде к Затону, где работает купель, образовалась огромная пробка.
Ранее Сиб.фм писал, что спасатели в Новосибирской области ожидают на купелях на Крещение до 20 тысяч человек.
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