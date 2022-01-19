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В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться

Фото В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться
Фото В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться

Сиб.фм

В Новосибирске выстроились очереди желающих окунуться в ледяную купель.

В Новосибирске начались крещенские купания. Новосибирцы выстроились в длинные очереди к купелям.

Весь православный мир сегодня, 19 января, отмечает праздник Богоявления – Крещения Господня. По традиции в этот день сибиряки отправляются к купелям, чтобы окунуться в холодную воду.

Сиб.фм ведёт прямую трансляцию околоцерковного обряда. Очередь из верующих, готовых окунуться в ледяную купель, не иссякает. На подъезде к Затону, где работает купель, образовалась огромная пробка.

Фото В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться 2

Ранее Сиб.фм писал, что спасатели в Новосибирской области ожидают на купелях на Крещение до 20 тысяч человек.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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