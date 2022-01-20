Ещё 13 человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

По данным на 20 января 2022 года, жертвами коронавируса в Новосибирской области стали ещё 13 человек.

В Новосибирской области выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. 13 человек скончались от осложнений. Об этом 20 января сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди новых жертв ковида – мужчины 55 лет, 56 лет, 67 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 86 лет, 94 лет и женщины в возрасте 54 лет, 65 лет, 79 лет, 81 года, 85 лет.

«Всего в регионе от коронавируса умерли 4 492 человека», – уточнили в оперативном штабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 273 человека. Из них 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

В стационары региона с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 2 363 пациента.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 99 838 случаев коронавируса.

Как ранее писал Сиб.фм, 20 января сенатор Совета Федерации Владимир Городецкий повторно привился от коронавируса в Новосибирске в рамках ревакцинации госслужащих.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, в Новосибирской области за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 41 %.