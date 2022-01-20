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общество

В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41 %

Фото В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41 %
Фото В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 41 %

Фото Сиб.фм

Новосибирский Роспотребнадзор сообщил об увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом на 41 % за неделю.

В Новосибирской области за неделю с 10 по 16 января зарегистрировано 18 892 случая заражения ОРВИ и гриппом. Рост заболеваемости составил 41 %. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«Зафиксировано превышение недельного эпидемического порога на 27,6 процента, в основном за счёт роста заболеваемости среди взрослого населения. Наблюдается также рост заболеваемости среди детей и подростков до 15 лет, но эпидемический порог пока не превышен», – говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что лучшим способом защиты является ношение масок и регулярное мытьё рук.

«При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением», – добавили специалисты.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области остаётся стабильной. За последние сутки в регионе выявлено 235 новых заражений COVID-19. В связи с распространением в стране нового штамма «омикрон» региональные власти не исключают введение дополнительных ограничений. Однако пока официально подтверждённых случаев заболевания «омикрон»-штаммом в области не выявлено.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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