Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой

Фото Сиб.фм, с сайта УФССП по Новосибирской области, из соцсети «Мой Мир» Mail.ru
Журналисты Сиб.фм изучили налоговую декларацию заместителя главы Управления службы судебных приставов по Новосибирской области Елены Кирилловой, которую арестовали по делу о получении взятки в 50 тысяч рублей.
Замглавы УФССП по Новосибирской области Елена Кириллова за 2020 год задекларировала доход в размере более 1,7 миллиона рублей. Данные содержатся в налоговой декларации, опубликованной на сайте регионального управления службы судебных приставов.
Согласно имеющимся данным, в собственности у Елены Кирилловой находится одна квартира площадью 42,7 квадратного метра. Ещё одна – площадью 53 квадратных метра – находится у неё в пользовании. Судя по декларации, Кириллова не владеет никаким автомобилем. По итогам 2020 года замглавы регионального УФССП в качестве дохода получила 1 млн 775 тысяч рублей. В 2020 году Елена Кириллова не находилась в зарегистрированном браке. Годом ранее она зарегистрировала доход в размере 1 млн 400 тысяч рублей.
О Елене Кирилловой известно, что 25 января ей исполнится 41 год. Она родилась в селе Сокур Мошковского района Новосибирской области. Там же в 1998 году окончила среднюю школу.
Затем Кириллова поступила в Сибирский государственный университет путей сообщения, по окончании обучения получила диплом по специальности «юриспруденция».
В 2004 году она получила должность судебного пристава-исполнителя в отделе судебных приставов по Железнодорожному району. По мере продвижения по карьерной лестнице Кириллова дослужилась до начальника отдела судебных приставов по Ленинскому району, а затем и до заместителя руководителя регионального управления ФССП. Актуальное звание – старший лейтенант внутренней службы.
Напомним, 20 января стало известно, что Елена Кириллова была задержана по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2018 году, будучи начальником Ленинского отдела ФССП, она помогла должнику с непогашенной задолженностью в размере 6 миллионов рублей выехать за пределы РФ. За свои услуги Кириллова якобы получила вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
20 января Центральный районный суд Новосибирска отправил Кириллову под домашний арест на время расследования. Сиб.фм следит за развитием событий.
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