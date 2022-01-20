В Новосибирске названы даты школьных каникул весной

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Стали известны даты весенних каникул в новосибирских школах.

В Министерстве образования региона утвердили расписание каникул в школах Новосибирской на 2022 учебный год. Уточняется, что утверждённый вариант носит рекомендательный характер, и точные даты в конкретных учебных учреждениях могут быть разными.

По данным минобра, каникулы школьник весной будут продолжаться с 21 по 27 марта, с понедельника по воскресенье включительно.

Отмечается, что первоклассники отправятся на отдых скорее: с 14 по 20 февраля. Это сделано, чтобы для самых младших разделить длинную четверть на две части.

Образовательным учреждениям Новосибирска рекомендовали придерживаться обозначенных сроков, но точные даты каждое учебное заведение определяет самостоятельно.

Напомним, в ближайшие месяцы в регионе ожидается поставка «Спутника М» — препарата для вакцинации подростков 12-17 лет. В одной из школ города уже объявили о начале записи на прививку от COVID-19.

Как ранее писал Сиб.фм, школьников Новосибирской области не планируют переводить на массовую «дистанционку» — об этом сообщили в региональном министерстве образования.