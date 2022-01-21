Минздрав объяснил, кому могут отказать в вакцинации в 2022 году – новый перечень противопоказаний к прививке от COVID-19

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Новый список противопоказаний к вакцинации от коронавируса утверждён приказом Минздрава РФ от 13 января 2022 года. Причины медотвода от прививки разделены на бессрочные и противопоказания, действующие определённый срок. С такими противопоказаниями делать прививку от COVID-19 нельзя даже при обязательной вакцинации.

Главные и бессрочные противопоказания к вакцинации от COVID-19 утверждены приказом Минздрава РФ от 13 января 2022 года: это гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; тяжёлые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отёк в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины (в случае многокомпонентных вакцин).

К временным противопоказаниям по-прежнему относятся инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения.

Противопоказание действует, пока состояние человека не нормализуется.

Указаны противопоказания для отдельных вакцин.

Возраст старше 60 лет остаётся противопоказанием для применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».

Онкология, злокачественные образования являются медотводом при вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Минздрав периодически изменяет перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Приказ от 13 января 2022 года изменил противопоказания для беременных. Теперь беременность и грудное вскармливание считаются противопоказанием почти для всех вакцин: «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио».

Таким образом, для беременных доступна лишь одна вакцина – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). До недавнего времени «Спутник Лайт» считалась вакциной безопасной для беременных. Теперь – нет.

Могут быть и иные медицинские противопоказания к проведению прививок против инфекции COVID-19, определённые инструкциями по медицинскому применению вакцин.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года в России вступает в силу новый порядок оформления справки о медотводе от прививки против COVID-19. Сертификаты о медотводе с QR-кодами будет выдавать сайт «Госуслуги».