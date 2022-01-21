Пожизненный медотвод от вакцинации: при каких болезнях с 2022 года не прививают от COVID-19

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Тяжёлые аллергические реакции и гиперчувствительность к компонентам вакцин являются бессрочными противопоказаниями к прививке от ковида. Обновлённый список противопоказаний к вакцинации от коронавируса утверждён приказом Минздрава РФ от 13 января 2022 года.

Перечень противопоказаний к прививке от COVID-19 был разработан Минздравом РФ перед началом массовой вакцинации россиян в начале 2021 года. С тех пор список противопоказаний неоднократно корректировался и менялся с учётом увеличения числа российских вакцин.

Актуальный перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от COVID-19 утверждён приказом Минздрава от 13 января 2022 года.

Главные бессрочные противопоказания к прививке даже в случае обязательной вакцинации остались прежними:

- гиперчувствительность к компонентам препарата, входящим в состав иммунобиологического лекарственного препарата для иммунопрофилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества;

- тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

- тяжёлые поствакцинальные осложнения – анафилактический шок, тяжёлые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40° C, гиперемия или отёк в месте инъекции – на предыдущее введение вакцины (в случае многокомпонентных вакцин).

Таким образом, именно аллергических реакций пациента на прививку сильнее всего опасаются врачи.

«Обычно самые острые и самые опасные побочные эффекты проявляются сразу. Это аллергические реакции.

Поэтому в прививочном кабинете всегда советуют находиться в медицинском учреждении ещё минимум 30 минут после введения вакцины. К сожалению, люди редко это соблюдают», – рассказала в интервью Сиб.фм научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и Университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук Маргарита Романенко.

Временными противопоказаниями остаются инфекционные и вирусные заболевания (в том числе ЖКТ), хронические заболевания в период обострения. Пока состояние человека не нормализуется.

Онкология является медотводом для вакцинации «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком».

Возраст старше 60 лет остаётся противопоказанием для применения вакцин «Гам-КОВИД-Вак-Лио», «Гам-КОВИД-Вак-М», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».

Беременность и грудное вскармливание считаются противопоказанием почти для всех российских вакцин, кроме одной – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Напомним, что с 1 февраля 2022 года в России вступает в силу новый порядок оформления справки о медотводе от прививки против COVID-19. Сертификаты о медотводе с QR-кодами будет выдавать сайт «Госуслуги».