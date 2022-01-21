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В Новосибирске эвакуировали лицей № 9 после сообщений о минировании

Фото В Новосибирске эвакуировали лицей № 9 после сообщений о минировании
Фото В Новосибирске эвакуировали лицей № 9 после сообщений о минировании

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

21 января в Новосибирске эвакуировали ещё один лицей из-за сообщений с угрозой теракта.

Днём 21 января в Железнодорожном районе Новосибирска эвакуировали лицей № 9 из-за сообщений о возможном минировании. Об этом рассказали родители учеников образовательного учреждения.

Родители рассказали, что эвакуация прошла около 12:00. Из-за сообщения о минировании учеников раньше отпустили по домам с уроков, многих пришли встречать родители. На место приехали сотрудники полиции с собаками, они проверяют здание на наличие взрывоопасных предметов.

На данный момент в пресс-службе ГУ МВД России по региону не смогли прокомментировать информацию. Заявление родителей уточняется.

Отметим, что 19 января в школы Новосибирска массово начали поступать сообщения о «минировании». Точное количество школ неизвестно, однако случаи происходили в разных районах города. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по данному факту. Однако инциденты продолжают происходить.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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