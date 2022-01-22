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общество

Ещё 14 человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Ещё 14 человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области
Фото Ещё 14 человек умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

22 января в Новосибирской области выявлено 258 новых COVID-19, скончались 14 человек.

Ещё 14 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки. Об этом 22 января сообщили в региональном оперативном штабе. Новые случаи заражения подтвердились у 258 пациентов.

Среди умерших — трое мужчин в возрасте 55 лет, 55 лет, 76 лет, и 11 женщины в возрасте 66 лет, 67 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 83 года, 83 года, 83 года, 84 года, 84 года, 85 лет.

"Всего в регионе от коронавируса умерли 4 517 человек", — уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 232 человека. К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 43 больных.

Ранее сообщалось, что 21 января в Новосибирской области число заражённых коронавирусом достигло более 100 тысяч человек.

Напомним, 22 января появилась информация о выявленном в регионе омикрон-штамме коронавируса. Официально эти данные Роспотребнадзор не подтверждает, однако известно, что следы нового вируса обнаружены у туристов из Египта.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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