Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

«Мерседес» повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске

Фото «Мерседес» повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске
Фото «Мерседес» повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Водитель Mercedes не справился с управлением и чуть не упал на своём авто с Октябрьского моста в Новосибирске.

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль «Мерседес» едва не упал с высоты в несколько метров. Фото последствий инцидента опубликовано в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель седана Mercedes-Benz E-Class ехал по Октябрьскому мосту в сторону левого берега, но кое-что пошло не по плану», — написал автор поста.

Инцидент произошёл 22 января. Водитель иномарки не справился с управлением машины: чтобы не врезаться в столб, он вырулил на снежный вал. В результате «Мерседес» повис на сугробе, едва не сорвавшись вниз с переправы.

По словам очевидцев, водитель авто после ДТП находился в шоковом состоянии, ходил вокруг своей машины и фотографировал её. Позже мужчина отметился в комментариях под постом об аварии со своим участием. Он пояснил, что его «выбросило из колеи», сам он не пострадал. Водитель «Мерседеса» также поблагодарил всех автовладельцев, кто остановился и предложил ему помощь

Напомним, ночью 22 января водитель Toyota Carina погиб при наезде на фонарный столб на улице Ватутина в Новосибирске.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13796
В Новосибирске скорая с беременной пациенткой попала в ДТП
10289
Россияне получат по 3000 рублей от соцзащиты 21 января 2022 года
8342
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
6804
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
5842
Новосибирский режиссёр Кулябин поставит спектакль с обладателем «Оскара» Джоном Малковичем
5619
Двадцать смелых: смотрим на красивых девушек из Новосибирска, которые окунулись в прорубь на Крещение
5616
В Новосибирске к купелям выстроились очереди из желающих окунуться