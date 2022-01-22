«Мерседес» повис на краю Октябрьского моста в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Водитель Mercedes не справился с управлением и чуть не упал на своём авто с Октябрьского моста в Новосибирске.

В Октябрьском районе Новосибирска автомобиль «Мерседес» едва не упал с высоты в несколько метров. Фото последствий инцидента опубликовано в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель седана Mercedes-Benz E-Class ехал по Октябрьскому мосту в сторону левого берега, но кое-что пошло не по плану», — написал автор поста.

Инцидент произошёл 22 января. Водитель иномарки не справился с управлением машины: чтобы не врезаться в столб, он вырулил на снежный вал. В результате «Мерседес» повис на сугробе, едва не сорвавшись вниз с переправы.

По словам очевидцев, водитель авто после ДТП находился в шоковом состоянии, ходил вокруг своей машины и фотографировал её. Позже мужчина отметился в комментариях под постом об аварии со своим участием. Он пояснил, что его «выбросило из колеи», сам он не пострадал. Водитель «Мерседеса» также поблагодарил всех автовладельцев, кто остановился и предложил ему помощь

Напомним, ночью 22 января водитель Toyota Carina погиб при наезде на фонарный столб на улице Ватутина в Новосибирске.