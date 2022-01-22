Новосибирец с топором разбил несколько машин на Родниках

Фото и видео из паблика "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске вооружённый топором мужчина разбил несколько автомобилей во дворе дома в микрорайоне Родники. Инцидент произошёл ночью 22 января.

В субботу, 22 января, дебошир разбил несколько автомобилей в микрорайоне Родники Новосибирска. Повредивший машины мужчина был вооружён топором. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК".

Инцидент попал на видео камер наблюдения. Свидетелями дебоша стали и местные жители.

Они рассказали, что мужчина с топором находился в состоянии опьянения. Он шел неровной походкой, пиная припаркованные автомобили.

В комментариях новосибирцы отмечают, что это уже не первый случай, когда мужчина громит стоящие во дворе машины. Неделю назад на Родниках уже была аналогичная ситуация.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что полицеские устанавливают личность мужчины с топором. Также проводится работа по оценке причинённого владельцам автомобилей ущерба.