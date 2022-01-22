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Новосибирские учёные планируют построить летающее такси к 2025 году

Фото Новосибирские учёные планируют построить летающее такси к 2025 году
Фото Новосибирские учёные планируют построить летающее такси к 2025 году

ФОТО PIXABAY.COM

Новосибирские учёные из института теплофизики начали строить циклолёт — летательный аппарат, способный совершать вертикальный взлёт и посадку.

Летательный аппарат, который можно использовать для нужд скорой помощи или городского такси, разработали учёные Института теплофизики им.С.С.Кутателадзе в Новосибирска. Образец весом 60 килограммов уже прошел испытания на полигоне. Сейчас разработчики приступили к созданию аппарата весом около 2,5 тонн, который может поднимать вес до 600 кг. По планам "аэротакси" будет готово к 2025 году.

"Это концепция летающего автомобиля для задач скорой помощи, МЧС, а возможно в будущем и городского такси», — рассказал директор ИТ СО РАН академик Дмитрий Маркович изданию "Наука в Сибири".

Новосибирский циклолёт отличается низким уровнем шума, так как у него нет открытых лопастей. Создатели ожидают, что в будущем на аппарат будет высокий спрос.

"Если мы доведем его до уровня аэротакси, скорой помощи или аппаратов для МЧС, то, конечно, спрос будет. Другое дело, что параллельно придется трансформировать законодательство", — отметил Маркович.

Под новые средства передвижения придётся менять и нормативные документы, поскольку на сегодняшний день в России разрешены полеты дронов до 30 килограммов.

Напомним, ранее учёные СО РАН объяснили, как выявить источник неприятного запаха в Новосибирске.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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