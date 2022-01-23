Главный патологоанатом Новосибирской области рассказал об изменениях органов умерших от COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области нагрузка на морги из-за пандемии коронавируса увеличилась на 50 %.

Главный патологоанатом Новосибирской области Александр Надеев объяснил, чем отличаются органы умерших от COVID-19. О характерных признаках коронавируса на органах эксперт рассказал Сиб.фм.

По словам Надеева, при вскрытии патологоанатом может тут же понять, что человек умер от коронавируса. При этом не существует каких-то специфических особенностей при разных штаммам COVID-19.

«[У умершего – прим. ред.] лёгкие резко увеличиваются в размерах и приобретают багрово-красный цвет, а на разрезе видно характерный лаковый блеск. Можно заметить выраженные тромбозы и тромбоэмболию – циркуляцию по току крови в лёгких оторвавшихся тромбов», – объяснил патологоанатом.

Также при использовании светового микроскопа можно понять, на каких сроках умер пациент. Если в теле преобладают кровоизлияние и полнокровие – человек умер на ранних сроках. Таким образом, объяснил эксперт, чем более выраженные признаки фиброза, тем больше срок.

Надеев также отметил, что из-за пандемии коронавируса значительно увеличилась нагрузка на морги. Так, количество тел увеличилось примерно на 50 %. Некоторые морги пришлось организовать прямо в красных зонах, что требует отдельных защитных мер и санитарной уборке помещений.

Напомним, накануне в Новосибирской области обнаружили первые случаи заражения «омикроном». Врач-инфекционист назвал основные признаки нового штамма, а также различия заболевания у взрослых и детей.