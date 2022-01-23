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В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 12 пациентов

Фото В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 12 пациентов
Фото В Новосибирске от коронавируса умерли ещё 12 пациентов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске смерть от коронавируса подтвердили ещё у 12 человек в возрасте от 54 до 92 лет.

На утро 23 января в Новосибирске коронавирус выявили ещё у 248 человек, общее количество заражённых – 100 595, среди них детей – 11 490. Об этом сообщается в ежедневной сводке оперативного штаба по ситуации с COVID-19 в регионе.

«Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 65 лет, 66 лет, 69 лет, 71 год, 72 года, 72 года и женщины в возрасте 54 года, 62 года, 81 год, 90 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 529 человек», – сообщает оперштаб.

За минувшие сутки полностью поправились от коронавируса 291 человек. Всего выздоровевших в регионе – 72 148 пациентов.

В инфекционных стационарах находятся 2 274 пациента, среди которых 39 детей. Это люди с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом.

Также среди госпитализированных ещё 244 человек лежат в отделениях реанимации. Кроме того, 44 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 3 471 733.

Число обращений с симптомами ОРВИ за сутки в больницы региона: 4 486.

Напомним, что 22 января в Новосибирске выявили первые случаи заражения «омикрон»-штаммом у туристов из Египта. Также врач-инфекционист Поздняков назвал основные признаки заражения новым штаммом коронавируса.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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