Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм
Предоставлять два оплачиваемых выходных дня сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, Минтруд рекомендует всем работодателям в России. Однако работодатель имеет право и не предоставлять выходные дни, если соответствующее положение не внесено в локальные правовые акты предприятия.
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предоставить два выходных дня работникам для прохождения вакцинации на совещании 20 октября 2021 года.
«Татьяна Алексеевна [Голикова – вице-премьер Правительства РФ. – Прим. ред.] упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы», – сказал тогда Путин.
Фото с сайта Kremlin.ru
29.10.2021 Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям предоставлять сотрудникам, сделавшим прививку против COVID-19, не менее двух оплачиваемых выходных. Соответствующий пункт рекомендовано внести в локальные правовые акты предприятия. Тем не менее обязанности предоставлять такие выходные у работодателей нет. Отказ работодателя предоставить освобождение от работы законен.
Если работодатель прислушался к рекомендациям РТК, оформлять такие выходные рекомендовано по заявлению сотрудника. Аналогичные правила уже действуют для прохождения диспансеризации. Оплачиваемые дни предоставляются по предъявлению сертификата вакцинации или выписки с портала «Госуслуги».
Если сотрудник почувствовал себя плохо после вакцинации, можно оформить больничный лист.
Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.
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