Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста

Фото Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
Фото Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Предоставлять два оплачиваемых выходных дня сотрудникам, сделавшим прививку от коронавируса, Минтруд рекомендует всем работодателям в России. Однако работодатель имеет право и не предоставлять выходные дни, если соответствующее положение не внесено в локальные правовые акты предприятия.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предоставить два выходных дня работникам для прохождения вакцинации на совещании 20 октября 2021 года.

«Татьяна Алексеевна [Голикова – вице-премьер Правительства РФ. – Прим. ред.] упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдёт. Подчеркну, с сохранением за работниками заработной платы», – сказал тогда Путин.

Фото Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста 2

Фото с сайта Kremlin.ru

29.10.2021 Российская трёхсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям предоставлять сотрудникам, сделавшим прививку против COVID-19, не менее двух оплачиваемых выходных. Соответствующий пункт рекомендовано внести в локальные правовые акты предприятия. Тем не менее обязанности предоставлять такие выходные у работодателей нет. Отказ работодателя предоставить освобождение от работы законен.

Если работодатель прислушался к рекомендациям РТК, оформлять такие выходные рекомендовано по заявлению сотрудника. Аналогичные правила уже действуют для прохождения диспансеризации. Оплачиваемые дни предоставляются по предъявлению сертификата вакцинации или выписки с портала «Госуслуги».

Если сотрудник почувствовал себя плохо после вакцинации, можно оформить больничный лист.

Напомним, какие вакцины сохраняют эффективность против «омикрона», по мнению учёных.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

выходные
коронавирус
больничный
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16641
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
10003
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
9097
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8789
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8320
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7666
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6406
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей