Новосибирский губернатор Травников заявил о предпосылках к пятой волне COVID-19

Фото Густаво Зырянова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал неукоснительно соблюдать действующие в регионе ограничения из-за коронавируса в преддверии пятой волны COVID-19.

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил о предпосылках к началу пятой волны коронавируса в регионе. Ситуация требует стопроцентного соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических мер и ограничений, сказал глава правительства в ходе совещания 24 января.

«Пока ситуация не подталкивает нас к введению новых ограничительных мер, но мы должны сконцентрироваться на обеспечении полного, стопроцентного исполнения действующих ограничительных мер и мер санитарно-эпидемиологической безопасности по рекомендациям Роспотребнадзора», – отметил Травников.

В ходе оперативного совещания главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов указал на рост заболевающих коронавирусом и назвал ситуацию в субъекте напряжённой. При этом, по словам главы Роспотребнадзора, в регионе до сих пор нет официально подтверждённых случаев заражения новым штаммом «омикрон».

«Мы в ежедневном режиме отправляем материалы в «Вектор» и ждём получения от них результатов. В работе находятся уже около 1000 материалов. Кроме того, на этой неделе получим тест-системы для выявления штамма «омикрон» для оперативного выявления», – сказал Щербатов.

По данным на 24 января, в Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 242 случая заболевания коронавирусом. Запас свободного коечного фонда – 1650 коек.

Напомним, ранее Евгений Печковский, молекулярный биолог, директор компании «Современные лабораторные технологии», которая принимает участие в разработке тест-систем для выявления «омикрона», рассказал об обнаружении нового штамма у вернувшихся из Египта туристов.