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Санавиация доставила пострадавшего при взрыве в Купино в ожоговый центр Новосибирска

Фото Санавиация доставила пострадавшего при взрыве в Купино в ожоговый центр Новосибирска
Фото Санавиация доставила пострадавшего при взрыве в Купино в ожоговый центр Новосибирска

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

Одного из пострадавших при взрыве на заводе в Купино вертолётом санавиации доставили в реанимацию ожогового центра Новосибирской областной клинической больницы. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Вертолёт санитарной авиации доставил одного из пострадавших в результате взрыва на молочном заводе в Купино в Новосибирскую областную клиническую больницу. Пациент находится в реанимации ожогового центра и получает всю необходимую медицинскую помощь, сообщили 24 января в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

«Двое по-прежнему остаются в отделении хирургии Купинской ЦРБ», — уточнили в Минздраве.

Напомним, взрыв на заводе в Купино произошёл 20 января на складе готовой продукции. По информации прокуратуры, во время ремонта морозильной системы.

Несмотря на ЧП, производственный процесс на предприятии не остановили. Начальник отдела продаж компании «Купинское мороженое» Денис Шайдуров заявил, что фирма понесла «минимальные для бизнеса» потери.

Пострадали в результате случившегося три человека. Следственный комитет возбудил после взрыва уголовное дело по факту нарушений правил охраны труда.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирская область
Минздрав
взрыв
Купино
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