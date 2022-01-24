Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова объяснила опасность «омикрона»

Фото Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова объяснила опасность «омикрона»
Фото Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова объяснила опасность «омикрона»

Фото pixabay.com

«Омикрон»-штамм SARS-CoV-2 несёт в своём геноме мутации, которые снижают его узнаваемость иммунной системой переболевших и привитых людей, рассказала главный врач многопрофильной семейной клиники «1+1» Татьяна Овсянникова.

Главный врач многопрофильной семейной клиники «1+1» Татьяна Овсянникова объяснила, чем опасен «омикрон»-штамм коронавируса, стремительно распространяющийся по России и миру в целом. По её словам, дело в мутациях, которые содержатся в геноме возбудителя. Они снижают узнаваемость вируса иммунной системой переболевших и привитых людей. При этом половина мутаций затрагивает так называемый рецептор-связывающий участок, на который «заточена» большая часть нейтрализующих вирус антител после прививки.

Медик подчеркнула, что появление нового, более агрессивного штамма — нормальный, закономерный процесс. Но специалисты пока не смогут понять, как те или иные штаммы вирусов получают свои эволюционные преимущества.

«Как правило, отбираются варианты с большей контагиозностью, до тех пор пока не появится эскейп–мутант (вариант вируса, устойчивый к нейтрализующему действию того или иного антитела. — Прим. ред.), убегающий от имеющихся вакцин, как вирус гриппа», — пояснила врач.

Например, штаммовый состав вакцины от гриппа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересматривают дважды в год. Скорее всего, также будет и с коронавирусом, предположила эксперт.

По данным ВОЗ, в США «омикрон» стал доминирующим штаммом за пять недель. Для сравнения: «дельте» для этого потребовалось 20 недель. В РФ на начало января доля «омикрона» подошла к 25%, отметила Овсянникова.

«Эксперты допускают шестизначные цифры заражения в сутки. В декабре в Москве выявлено более 700 заболевших штаммом омикрон. Если первый заболевший выявлен в начале декабря, то к середине января выявлено уже более 30 тысяч случаев. На определение штамма уходит неделя для чтения генома возбудителя. Рост отмечен после Рождества», — подытожила специалист.

Напомним, ранее другой новосибирский медик, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснял, какие основные симптомы встречаются у заразившихся «омикроном». Также инфекционист рассказывал об особенностях течения коронавируса при заражении этим штаммом у детей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14587
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
9662
Стали известны доходы арестованной в Новосибирске за взятку замглавы УФССП Кирилловой
8825
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
8370
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
8039
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
7465
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6314
Военные объяснили, почему самолёт в Новосибирске пролетел в нескольких метрах от людей