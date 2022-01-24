Врач из Новосибирска Татьяна Овсянникова объяснила опасность «омикрона»

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«Омикрон»-штамм SARS-CoV-2 несёт в своём геноме мутации, которые снижают его узнаваемость иммунной системой переболевших и привитых людей, рассказала главный врач многопрофильной семейной клиники «1+1» Татьяна Овсянникова.

Главный врач многопрофильной семейной клиники «1+1» Татьяна Овсянникова объяснила, чем опасен «омикрон»-штамм коронавируса, стремительно распространяющийся по России и миру в целом. По её словам, дело в мутациях, которые содержатся в геноме возбудителя. Они снижают узнаваемость вируса иммунной системой переболевших и привитых людей. При этом половина мутаций затрагивает так называемый рецептор-связывающий участок, на который «заточена» большая часть нейтрализующих вирус антител после прививки.

Медик подчеркнула, что появление нового, более агрессивного штамма — нормальный, закономерный процесс. Но специалисты пока не смогут понять, как те или иные штаммы вирусов получают свои эволюционные преимущества.

«Как правило, отбираются варианты с большей контагиозностью, до тех пор пока не появится эскейп–мутант (вариант вируса, устойчивый к нейтрализующему действию того или иного антитела. — Прим. ред.), убегающий от имеющихся вакцин, как вирус гриппа», — пояснила врач.

Например, штаммовый состав вакцины от гриппа во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересматривают дважды в год. Скорее всего, также будет и с коронавирусом, предположила эксперт.

По данным ВОЗ, в США «омикрон» стал доминирующим штаммом за пять недель. Для сравнения: «дельте» для этого потребовалось 20 недель. В РФ на начало января доля «омикрона» подошла к 25%, отметила Овсянникова.

«Эксперты допускают шестизначные цифры заражения в сутки. В декабре в Москве выявлено более 700 заболевших штаммом омикрон. Если первый заболевший выявлен в начале декабря, то к середине января выявлено уже более 30 тысяч случаев. На определение штамма уходит неделя для чтения генома возбудителя. Рост отмечен после Рождества», — подытожила специалист.

Напомним, ранее другой новосибирский медик, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объяснял, какие основные симптомы встречаются у заразившихся «омикроном». Также инфекционист рассказывал об особенностях течения коронавируса при заражении этим штаммом у детей.