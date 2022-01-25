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общество

Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей Алисы Тепляковой

Фото Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей Алисы Тепляковой
Фото Профессор МГУ раскрыл секрет феноменальных способностей Алисы Тепляковой

Фото pexels.com

Александр Асмолов — заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится 9-летняя Алиса Теплякова, объяснил NEWS.ru, в чём секрет феноменальных способностей самой известной студентки России.

Как рассказал Асмолов, отец девочки Евгений Тепляков разработал и применил мнемотехнические приёмы, с помощью которых Алиса сдала ЕГЭ в 8 лет и которые, по его мнению, нанесли удар по её психике. Точно так же, добавил он, ситуацию с Алисой Тепляковой оценила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

"Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и её мускулизация, у других функций происходит дисфункция. За подготовкой Алисы Тепляковой стоят мнемотехнические приёмы — натаскивание памяти, которые сконструировал Евгений Тепляков", — заявил Александр Асмолов.

Ситуацию с Алисой Тепляковой профессор МГУ называл «трагедией потерянного детства», а поступление 9-летней девочки на факультет психологии — «абсолютно неадекватным».

"Я мог бы что-то обсуждать, если бы Алиса Теплякова пришла в консерваторию как блестящий музыкант, как Кисин (Евгений Кисин — российский, британский и израильский пианист-виртуоз. В 10 лет исполнил с оркестром 20-й концерт Моцарта, в 11 лет дал первый сольный концерт. — NEWS.ru), это было бы другое. Девочку лишили детства", — выразил мнение Асмолов.

По словам Александра Асмолова, который как член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) месяц назад обратился к детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой обратить внимание на «эксперимент» над 9-летней студенткой, та «восприняла трагедию Алисы Тепляковой как собственную».

"Я поражён тем, что сделано для понимания этой ситуации Марией Львовой-Беловой. Её переживания, её боль... Она восприняла трагедию Алисы Тепляковой как свою собственную и ищет выход из этой сложнейшей ситуации не ради пиара, а ради девочки", — отметил Асмолов.

Он подчеркнул, что уже не раз призывал отца Алисы Тепляковой забрать документы дочери с факультета психологии. По мнению Александра Асмолова, даже если девочка сможет окончить МГУ, то вряд ли найдёт работу: 14-летний психолог никуда не сможет устроиться, поскольку «это будет абсолютный нонсенс и ситуация безысходности».

Ранее Асмолов сообщил NEWS.ru об отказе СПЧ от создания совместного со специалистами плана индивидуального обучения Алисы Тепляковой и назвал ошибочным представление о 9-летней студентке как о вундеркинде. Профессор МГУ заявил, что «программа факультета психологии и дальнейшее развитие Алисы как личности несовместимы».

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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