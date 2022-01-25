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В России выявили ещё 67 809 случаев коронавируса

Фото В России выявили ещё 67 809 случаев коронавируса
Фото В России выявили ещё 67 809 случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 67 809 случаев коронавируса, сообщил 25 января федеральный оперативный штаб.

По последним данным, в России насчитывается 11 241 109 случаев COVID-19, из которых 67 809 выявлены за последние сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализировали с диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа» и с подозрением на него за 24 часа 12 837 человек. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 1 686 629 россиян, пишет sova.info.

Заболеваемость коронавирусом в России вновь начала расти после новогодних праздников. 19 января в стране впервые с 27 ноября 2021 года выявили более 33 тысяч случаев заражения за сутки.

Напомним, что в Новосибирской области рост числа заболевших зафиксировали впервые за два месяца.




 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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