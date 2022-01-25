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Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать

Фото Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать
Фото Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм и pixabay.com

Кожная сыпь и диарея – возможные симптомы «омикрона» у детей. У этого варианта коронавируса наблюдаются разные симптомы у разных пациентов. О признаках заболевания COVID-19 у детей и взрослых рассказала новосибирский врач Татьяна Овсянникова.

«"Омикрон" может вызвать у детей кожную сыпь и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он намного опаснее для маленьких детей, так как у них провоцирует бронхит с серьёзными осложнениями», – рассказала «АиФ-Новосибирск» главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

Фото Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать 2

Самыми распространёнными симптомами заболевания у несовершеннолетних являются боль в горле, усталость, головная боль, насморк, чихание, лихорадка и кашель. Помимо основных признаков заболевания, исследователи назвали также диарею и сыпь. Кроме того, у некоторых пациентов развился круп – особый респираторный синдром, который характеризуется воспалением верхних и нижних дыхательных путей, а также грубым «лающим» кашлем. Такие результаты исследования опубликованы в британском приложении для отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Study.

Фото Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать 3

По словам новосибирского врача, у «омикрона» наблюдаются разные симптомы. Члены одной семьи могут переносить его неодинаково. Первым симптомом чаще всего становится именно насморк. Редко – кашель. В большинстве случаев кашель начинается уже на этапе выздоровления.

Общие для всех возрастов симптомы «омикрона» перечислил Роспотребнадзор.

«В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы в целом больше похожи на те, которые бывают при известных нам сезонных ОРВИ:

повышение температуры до 38 градусов Цельсия, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания», – предупреждает Роспотребнадзор.

Фото Врач Овсянникова назвала главные симптомы «омикрона» у детей – их ни с чем не спутать 4

Дети болеют коронавирусом реже взрослых, но часто болезнь протекает у них тяжело и постковидный синдром врачи отмечают у 7-8 % переболевших детей.

Напомним, первая партия детской вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса поступила в Новосибирскую область. В ближайшие дни медики готовы будут приступить к вакцинации.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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дети
коронавирус
симптомы
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