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Новосибирский педиатр объяснила, как подготовить ребёнка к вакцинации от коронавируса

Фото Новосибирский педиатр объяснила, как подготовить ребёнка к вакцинации от коронавируса
Фото Новосибирский педиатр объяснила, как подготовить ребёнка к вакцинации от коронавируса

Фото Густаво Зырянова

Новосибирская область получила первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник М» для подростков, вскоре стартует прививочная кампания. Как подготовить ребёнка к иммунизации, рассказала врач-педиатр, вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева.

В Новосибирской области вскоре начнётся вакцинация подростков от коронавируса. 24 января стало известно, что в регион поступила первая партия вакцины «Спутник М».

Врач-педиатр, вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева рассказала, требуется ли ребёнку какая-то подготовка к прививке.

«Ребёнок на момент вакцинации должен быть осмотрен педиатром. Врач должен диагностировать, что острых заболеваний нет, а все хронические заболевания должны быть в стадии полной или частичной ремиссии. Специальных «подготовительных анализов» (общий анализ крови, мочи, анализ на иммуноглобулины G) не требуется», — цитирует медика «АиФ-Новосибирск».

Также Ивлева отметила, что родители должны быть готовы к поствакцинальной реакции организма. В первые 72 часа после прививки у ребёнка может появиться слабость, головная боль, лихорадка, боль в месте укола.

Облегчить симптомы поможет жаропонижающее. Если в течение 72 часов эффект от него не появится или состояние ухудшится, потребуется консультация с педиатром, отметила врач.

Ивлева подытожила, что поствакцинальные реакции — всего лишь симптомы, которые показывают, что иммунитет начал работать с вакциной, здоровью ребёнка они не угрожают.

Напомним, что вакцинация от COVID-19 детям до 12 лет противопоказана. Также существуют противопоказания для некоторых подростков, проходящих по возрастной категории. Подробно об этом Сиб.фм писал в предыдущем материале.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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вакцинация
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