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«Пацаны, меня посадят»: знакомые таксиста рассказали подробности убийства пассажира в Новосибирске

Фото «Пацаны, меня посадят»: знакомые таксиста рассказали подробности убийства пассажира в Новосибирске
Фото «Пацаны, меня посадят»: знакомые таксиста рассказали подробности убийства пассажира в Новосибирске

Фото vk.com

Отказались платить и напали первыми – стало известно, из-за чего таксист напал с ножом на пассажира в Новосибирске.

Знакомые таксиста, задержанного по подозрению в убийстве парня, назвали возможную причину, из-за которой таксист мог наброситься на пассажира с ножом на глазах у девушки в Первомайском районе Новосибирска. О причинах конфликта своим друзьям рассказал сам таксист, пока дожидался приезда полиции.

По словам знакомой подозреваемого, таксист рассказал своим знакомым, что взял заказ от улицы Одоевского до улицы Твардовского. Когда парень с девушкой сели в машину, водитель заподозрил в пассажирах людей с зависимостью.

«По таким людям сразу видно, там и запах специфический есть», – объясняет знакомая задержанного.

Пара начала просить забрать приятеля на разъезде Иня. Таксист сначала отказывался, но пассажирам всё-таки удалось его уговорить.

«Он их довёз, они отказались платить, – продолжает собеседница Сиб.фм. – Этот парень два раза ударил. Тогда водитель открыл дверь и вытащил пассажира на улицу. Они начали драться уже на улице, и в процессе этого водитель достал нож и ударил».

Женщина уточнила, что девушка, ехавшая с погибшим парнем, не смогла назвать на допросе ни имя, ни фамилию, ни возраст своего спутника.

«Даже когда мать [погибшего] приехала на место происшествия, она сразу наехала на эту девку, – продолжает знакомая водителя. – Там все думали, что она накинется на таксиста, а она наехала на эту девку: «Зачем ты его таскаешь? Сколько раз я тебе говорила, не таскай его». И всё в таком духе».

Сразу после произошедшего таксист сам вызвал все службы: и скорую, и полицию. Приехавшие оперативники сразу изъяли записи с видеорегистратора.

«Он мог бежать, но не убежал. Наверное, испугался, что они заберут его машину, – рассуждает знакомая погибшего. – Всё произошло в 00:30, а примерно в час ночи он [водитель] отправлял в общую группу сообщение: "Пацаны, меня посадят", и голос у него был взвинченный, сам не свой».

Водителю уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В среду, 26 января, суд по ходатайству следователя отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о случае, когда пассажир ударил таксиста ножом. Он также произошёл в Новосибирске, на территории Кировского района. Водитель выжил, но получил тяжёлые травмы. Нападавший с места преступления скрылся.

Нам важно выслушать все стороны конфликта, поэтому, если вы знаете, как связаться с родственниками погибшего пассажира или девушкой, ставшей свидетельницей этой трагедии, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 (953) 775 22 29. Можно анонимно.

 

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Автор:
Арина Икотина
журналист

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