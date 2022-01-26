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общество

Работающих пенсионеров ждёт рекордная индексация выплат на 8,6 %

Фото Работающих пенсионеров ждёт рекордная индексация выплат на 8,6 %
Фото Работающих пенсионеров ждёт рекордная индексация выплат на 8,6 %

Фото Густаво Зырянова

Рекордная индексация выплат ожидает в 2022 году работающих пенсионеров. Повышение прогнозируется на фоне увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Работающих пенсионеров в России ожидает резкое увеличение пенсионных выплат в 2022 году. Это связано с повышением МРОТ, пишет издание PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивакову.

Эксперт напомнила, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) официально вырос на 8,6 процента. За последние годы этот показатель увеличился рекордно – соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин, чтобы нивелировать рост инфляции в стране.

Фото Работающих пенсионеров ждёт рекордная индексация выплат на 8,6 % 2

Изначально повышение МРОТ планировалось менее существенным, но российский лидер дал новое поручение. Таким образом, в 2022 году федеральная величина прожиточного минимума составляет 13 890 рублей.

По оценке юриста Ирины Сиваковой, увеличение пенсии ощутят и многие работающие пенсионеры. Если их зарплата не достигала уровня прожиточного минимума, то её повысят.

«Единственное условие – человеку важно работать на полную ставку», – отметила эксперт.

Увеличение ежемесячных доходов коснётся и тех работающих пенсионеров, у кого в трудовом договоре имеется соответствующее уточнение. Сивакова подчеркнула, что в документе должен быть прописан механизм индексации зарплат в зависимости от МРОТ.

«В таком случае им, как и неработающим пенсионерам, повысят выплаты на 8,6 процента», – добавила она.

Напомним, в 2022 году российским пенсионерам проиндексируют пенсии на 8,6 %. Увеличенные выплаты будут получать неработающие пенсионеры и военные пенсионеры.

Глава государства напомнил, что с 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы выше уровня инфляции – на 8,6 %. Военные пенсии должны были вырасти только 1 октября на 4 %. Однако Путин предложил поднять пенсии военным уже сейчас на 8,6 %. Выплаты будут проиндексированы с 1 января текущего года.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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