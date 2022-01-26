Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Олимпиада в Пекине-2022
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске четверых детей готовятся передать бабушке после смерти родителей

Фото В Новосибирске четверых детей готовятся передать бабушке после смерти родителей
Фото В Новосибирске четверых детей готовятся передать бабушке после смерти родителей

Фото pixabay.com

В Новосибирске оформляют документы для передачи четверых осиротевших детей под опеку бабушки и дедушки, сообщили в пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области.

25 января Сиб.фм писал о том, что четверо детей, учащихся в школе № 146 в Новосибирске, стали сиротами. Мать скончалась два года назад, с момента смерти отца прошёл день.

Из ближайших родственников у школьников остались бабушка с дедушкой. В пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области сообщили, что уже началась подготовка документов для оформления на них опекунства.

«В настоящее время оперативно оформляются документы для передачи оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних детей под опеку близких родственников — бабушки и дедушки», — ответили в пресс-службе министерства на запрос Сиб.фм.

Напомним, что младшему из детей 7 лет, бабушке и дедушке по 65 лет. По словам адвоката Александра Карабанова, пенсионеры вполне могут взять опеку.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юлия Кротова
журналист

1

Теги

Новосибирск
Минсоцразвития
опека
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21238
Россияне получат по 12 200 рублей от соцзащиты 23 января 2022 года
9995
Новосибирских автомобилистов начнут активнее штрафовать за перевозку детей без кресла
9748
Российская сборная по биатлону взяла серебро на этапе Кубка мира
9252
В Новосибирской области выявили первые случаи заражения «омикроном»
8107
Академик РАН предложил лечить «омикрон» водкой
6852
Два выходных после ревакцинации в январе 2022 года: кому положено, как получить – разъяснение юриста
6801
Россиянка умерла от COVID-19 после вакцинации новосибирской «ЭпиВакКороной»