В Новосибирске четверых детей готовятся передать бабушке после смерти родителей

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В Новосибирске оформляют документы для передачи четверых осиротевших детей под опеку бабушки и дедушки, сообщили в пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области.

25 января Сиб.фм писал о том, что четверо детей, учащихся в школе № 146 в Новосибирске, стали сиротами. Мать скончалась два года назад, с момента смерти отца прошёл день.

Из ближайших родственников у школьников остались бабушка с дедушкой. В пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области сообщили, что уже началась подготовка документов для оформления на них опекунства.

«В настоящее время оперативно оформляются документы для передачи оставшихся без попечения родителей несовершеннолетних детей под опеку близких родственников — бабушки и дедушки», — ответили в пресс-службе министерства на запрос Сиб.фм.

Напомним, что младшему из детей 7 лет, бабушке и дедушке по 65 лет. По словам адвоката Александра Карабанова, пенсионеры вполне могут взять опеку.