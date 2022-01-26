В Новосибирске протестируют электробус «Горожанин» из Уфы

Фото с сайта ufattz.ru

В эту среду, 26 января, в Новосибирске испытают бесконтактный троллейбус (электробус) «Горожанин» из Уфы, сообщает пресс-служба мэрии.

26 января на дорогах Новосибирска появится бесконтактный троллейбус «Горожанин». Доставленный из Уфы образец будут тестировать в местных условиях под контролем рабочей группы, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время электробус находится в Дзержинском троллейбусном депо МКП «ГЭТ» на Алейской, 4. Тестировать его начнут в 10:00.

Троллейбусы данной модели с 2020 года выпускает Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. На сайте предприятия сообщается, что автономно машина может преодолеть до 30 километров. Максимальная вместимость салона — 114 пассажиров, предельное количество сидячих мест — 32.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирск привезли новые троллейбусы модели «Адмирал».