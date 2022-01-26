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общество

В России выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Фото В России выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
Фото В России выявили более 70 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Фото Густаво Зырянова

За последние сутки в России зарегистрировали 74 692 случая заражения коронавирусом, сообщил в среду, 26 января, федеральный оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с инфекцией.

В России продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба, за последние сутки было зарегистрировано 74 692 случая заражения. Для сравнения: днём ранее их насчитывалось 67 809.

Почти 20 тысяч заболевших выявили в Москве, 10,5 тысячи — в Санкт-Петербурге и 6 709 — в Московской области, пишет sova.info.

Вместе с тем число госпитализаций за минувшие 24 часа снизилось: в медучреждения с диагнозом COVID-19 и подозрением на него доставили 12 226 человек — на 4,8 % меньше в сравнении с предыдущим днём. Под медицинским наблюдением остаются 1 870 804 россиян.

Напомним, новосибирские учёные Сергей Седых и Сергей Нетёсов полагают, что рост заболеваемости продолжится до середины февраля. Затем он достигнет пика и число заражений пойдёт на спад.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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коронавирус
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