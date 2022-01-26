В центре Новосибирска во время пожара в квартире погиб 61-летний мужчина

Фото СУ СКР по Новосибирской области

26 января произошёл пожар в квартире в центре Новосибирска – внутри обнаружили тело мужчины 1960 года рождения.

Утром 26 января произошёл смертельный пожар в квартире в Центральном районе Новосибирска. Во время тушения огня пожарные обнаружили тело 61-летнего мужчины. По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Возгорание произошло в 04:58 в квартире по адресу улица Романова, 35. Пожарные прибыли на место уже в 05:02, в этот момент из окна на третьем этаже уже шёл дым. С помощью спасательных устройств из здания спасли 5 взрослых и 2 детей. Ещё 12 человек эвакуировали самостоятельно. В течение 40 минут удалось полностью ликвидировать горение.

После обнаружения погибшего в одной из квартир на место происшествия вызвали следователя территориального следственного органа и сотрудников полиции. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР организовал уголовно-процессуальную проверку по данному факту.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, ранее в деревне под Новосибирском произошёл пожар в частном доме, в котором погибли два человека.