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Минздрав объяснил, кто из новосибирцев с подозрением на COVID-19 будет сдавать анализы в поликлинике

Фото Минздрав объяснил, кто из новосибирцев с подозрением на COVID-19 будет сдавать анализы в поликлинике
Фото Минздрав объяснил, кто из новосибирцев с подозрением на COVID-19 будет сдавать анализы в поликлинике

Фото Густаво Зырянова

В министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, в каких случаях направляют пациентов с симптомами ОРВИ, с подозрением на коронавирус, сдавать мазки в поликлинику.

Минздрав Новосибирской области внёс ясность в вопрос с анализами при симптомах ОРВИ, при которых сегодня, как правило, есть подозрение на ковид. Многих жителей интересовало, почему кто-то сдаёт мазки дома, а кто-то приходит для этого в поликлинику.

В министерстве пояснили, что количество обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлинике возросло, многие оформляют вызов врача на дом. Чтобы медики могли оказать помощь как можно большему числу больных, пациенту могут предложить самостоятельно прийти на приём, в том числе для тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В первую очередь тем, у кого заболевание протекает в лёгкой форме», — уточнили в Минздраве.

Напомним, в Роспотребнадзоре ранее рассказывали, как по симптомам можно отличить ОРВИ от «омикрона». Распознать другие штаммы коронавируса сложнее, хотя в любом случае стоит сделать тест, уверены специалисты.

 

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Автор:
Юнона Крылова
журналист

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Теги

Новосибирская область
ОРВИ
коронавирус
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